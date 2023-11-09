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В Укрэнерго заявили об аварийном ремонте на двух ТЭС: будут ли выключать свет

Иллюстративное фото: на ТЭС в западном и центральном регионах Украины проводят аварийный ремонт (wikimapia.org)
Автор: Владимир Костырин

На теплоэлектростанциях (ТЭС) в центральном и западном регионах Украины вывели на аварийный ремонт два блока. Работы будут продолжиться в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей", - говорится в заявлении.

Лимиты потребления не вводились, добавляют энергетики.

Как отмечается, из-за технических нарушений есть обесточенные потребители в Николаевской, Сумской и Черниговской областях.

Также энергетики проинформировали о повреждениях в результате российских обстрелов в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

"Всего из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 437 населенных пунктов. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - передали в Укрэнерго относительно ситуации 9 ноября.

Производство электроэнергии

Также в Укрэнерго заявляют, что по состоянию на сегодня в энергосистеме есть профицит электроэнергии.

Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы польский оператор энергосистемы PSE оказывает аварийную помощь, "срочно покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 510 МВт*ч".

Оккупанты стали снова обстреливать энергообъекты в Украине

Российские оккупанты после почти полугодовой паузы начали снова обстреливать энергетические объекты в Украине. В начале осени из-за российских обстрелов была повреждена сеть в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях.

Напомним, что недавно из-за падения обломков дрона-камикадзе "Шахеда" в Винницкой области были обесточены потребители.

Ранее сообщалось, что 7 ноября российские захватчики ударили по одной из украинских теплоэлектростанций. В результате было повреждено оборудование предприятия.

Как предупреждали украинские военные, РФ накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению Главного управления разведки Минобороны Украины, масштабы обстрелов будут меньше.

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