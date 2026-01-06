"Укрэнерго" задолжало 15 млрд грн за "зеленую" энергию: обнародованы данные

Как сообщалось, задолженность участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" достигла рекордной отметки в 41 млрд грн.



При этом резко выросла задолженность "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка, которая в середине ноября достигла 21 млрд грн, что также является рекордным показателем.

По сравнению с началом 2025 года, долг "Укрэнерго" перед участниками рынка увеличился на 27%.