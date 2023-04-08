Попытка Москвы разрушить энергосистему Украины провалилась, - британская разведка
Российская кампания по серьезному разрушению объединенной энергетической системы Украины зимой 2022-2023 годов потерпела неудачу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается сводке, Россия наносила дальние удары с октября 2022 года, но с начала марта 2023 года крупномасштабные атаки стали редкостью. Удары меньшего масштаба (менее 25 носителей) продолжаются, но весьма вероятно, что они окажут гораздо меньшее влияние на систему.
По данным британской разведки, украинские сетевые компании продолжают закупать трансформаторы и другие важные компоненты для замены Транспортировка и установка этих компонентов является серьезной логистической проблемой, особенно трансформаторов высокого напряжения, которые весят не менее 100 тонн.
"Энергетическая ситуация в Украине, скорее всего, улучшится с приходом более теплой погоды. Планирование и подготовка к следующей зиме, вероятно, уже начались", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, Национальный банк прогнозирует отсутствие дефицита электроэнергии в Украине до конца 2023 года.
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