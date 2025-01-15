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"Укрэнерго" выплатит 5 млрд грн долга "зеленым" инвесторам

Среда 15 января 2025 17:43
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"Укрэнерго" выплатит 5 млрд грн долга "зеленым" инвесторам Фото: "Укрэнерго" выплатит 5 млрд грн долга "зеленым" инвесторам (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Верховная Рада приняла законопроект №9381, которым предлагается направить около 10 млрд грн средств НЭК "Укрэнерго" на погашение долгов на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Закон предусматривает, что компания "Укрэнерго" погасит на энергорынке долги за счет избыточно полученных доходов по диспетчерскому управлению в 2023 - 2024 годах.

Так, 45% от суммы компания должна направить на погашение задолженности на балансирующем рынке, еще 45% - на погашение задолженности перед промышленными производителями электроэнергии из ВИЭ.

Остальные 10% будут направлены на погашение задолженности перед поставщиками универсальных услуг для выплат владельцам домашних СЭС.

Как сообщалось ранее, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию производства электроэнергии из альтернативных источников перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен.

По мнению экспертов, правительство, парламент и Нацкомиссия по вопросам энергетики должны спасти энергетику от паралича из-за имеющихся многомиллиардных долгов, которые постоянно увеличиваются.

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