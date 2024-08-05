ua en ru
Пн, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "Укрэнерго" ответили, планируют ли завтра отключать свет по графикам

Украина, Понедельник 05 августа 2024 17:37
UA EN RU
В "Укрэнерго" ответили, планируют ли завтра отключать свет по графикам Фото: в Украине завтра не планируют отключать свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 6 августа, графики отключения света применять не планируют. Такая ситуация наблюдается уже неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 6 августа, меры ограничения потребления применяться не будут", - сказано в сообщении компании.

Там призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в период с 11:00 до 15:00.

При этом в "Укрэнерго" отметили, что если ситуация изменится, то об этом сообщат дополнительно.

Что предшествовало

Напомним, последний раз графики отключений света применяли ровно неделю назад - 29 июля. Они действовали вечером только несколько часов.

Ситуация со светом в Украине стала улучшаться после спада жары. Также последнее время Россия не проводила массированные удары по Украине, целью которых зачастую являются энергообъекты.

Согласно прогнозу главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, хорошая ситуация со светом ожидается в августе, сентябре и октябре. Этому способствует невысокий уровень потребления и вывод из ремонта энергоблоков на АЭС.

Но, как отмечал в комментарии РБК-Украина директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, ситуация может ухудшиться ближе к зиме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Отключения света Отключение света График отключения света
NEWS
Новая эра авиации. Зачем Украине F-16 и как самолеты помогут в отражении российских атак
Новая эра авиации. Зачем Украине F-16 и как самолеты помогут в отражении российских атак
DAILY
Никита Потураев: "Слуга народа" присягала народу Украины, а не Московскому патриархату
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Никита Потураев: "Слуга народа" присягала народу Украины, а не Московскому патриархату