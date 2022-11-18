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В "Укрэнерго" опровергли очередной фейк об экспорте электроэнергии из Украины

Новина українською →
Пятница 18 ноября 2022 19:06
В "Укрэнерго" опровергли очередной фейк об экспорте электроэнергии из Украины Фото: в "Укрэнерго" опровергли очередной фейк об экспорте электроэнергии из Украины (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В медиа и социальных сетях распространяется фейковая информация о том, что Украина якобы экспортирует избыточную электроэнергию в страны Евросоюза. Однако на самом деле наша страна прекратила экспорт для стабилизации собственной энергосистемы еще 11 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Так, в "Укрэнерго" заявляют, что заявления о якобы экспорте избыточной электроэнергии являются абсолютной ложью и сознательной дезинформацией.

"Цель распространителей - возмутить общество, измученное отключениями электроэнергии и переключить внимание от российских ракетных ударов, из-за которых у украинцев перебои со светом", - говорится в сообщении.

При этом экспорт украинской электроэнергии был остановлен еще 11 октября.

До этого Украина действительно экспортировала электроэнергию в ЕС, чем зарабатывала для страны ощутимые средства. Но после массированной ракетной атаки россиян 10 октября экспорт был приостановлен.

Отмечается, что эту информацию можно проверить в многочисленных европейских открытых источниках, прежде всего на официальной платформе данных ENTSO-E.

Подчеркивается, что все доступные мощности украинского поколения сейчас работают исключительно для покрытия потребностей украинских потребителей.

Добавим, что отключения электроэнергии в Украине могут участиться и длится дольше, если россияне продолжат обстрелы.

При этом власти Киева готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электроэнергии.

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Укрэнерго Электроэнергия
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