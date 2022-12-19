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В нескольких областях действуют экстренные отключения света: где именно

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Киев, Понедельник 19 декабря 2022 09:25
В нескольких областях действуют экстренные отключения света: где именно Фото: в ряде областей Украины сегодня экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В ряде областей Украины сегодня, 19 декабря, ввели экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Сегодня экстренные отключения продолжаются в Киевской области и столице. В Киеве аварийные ограничения ввели из-за атаки оккупантов на критическую инфраструктуру.

Также аварийные отключения действуют в Одесской области. Однако, по информации ДТЭК, регион может в тестовом режиме вернуться к плановым графикам в начале недели.

Кроме того, экстренные ограничения сегодня были введены в Днепропетровской и Донецкой областях. В то же время в Полтавской области аварийные отключения электроэнергии ввели только в Кременчугском районе. В остальных районах - плановые графики.

Напомним, что во время экстренных отключений света графики ограничений не работают.

Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, россияне выпустили более 20 беспилотников в сторону Киева, 15 из которых избили. В результате вражеской атаки в столице поврежден объект инфраструктуры.

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