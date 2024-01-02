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Энергетики возобновили электроснабжение в части районов Киева

Украина, Вторник 02 января 2024 11:57
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Энергетики возобновили электроснабжение в части районов Киева Фото: без света остаются жители трех районов Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Энергетики запитали часть жителей Святошинского, Шевченковского, Оболонского и Подольского районов Киева после ракетного удара по столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Без света остается Куреневка, часть Оболонского и Святошинского районов", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты делают переподключение, чтобы запитать всех оставшихся без электроснабжения киевлян из-за обстрелов, сообщили в пресс-службе.

Отключение света

Напомним, по данным пресс-службы Минэнерго, из-за массированного ракетного обстрела в Киеве была повреждена воздушная линия, без напряжения ряд подстанций, были обесточены 259 тысяч потребителей.

В Киевской области из-за обстрелов обесточены высоковольтные линии, есть отключение потребителей в Бучанском и Вышгородском районах. Также обесточивалось оборудование подстанции. Кроме того, были временные нарушения в работе ГЭС.

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Киев відключеня світла
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