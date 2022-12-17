RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после вчерашней массированной атаки РФ

Фото: в Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после вчерашней массированной атаки РФ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На второй день после девятой массированной ракетной атаки российских оккупантов дефицит электроэнергии в системе все еще остается значительным. Во всех регионах действуют отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Продолжается процесс восстановления блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности.

Теплоэлектростанции также поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику.

На энергообъектах, которые подверглись повреждениям из-за обстрелов, проводятся аварийно-восстановительные работы.

Также сообщается, что состояние электросетей по всей Украине затруднено из-за погодных условий, поскольку дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к оледенению оборудования. Однако ремонтные бригады работают круглосуточно.

Напомним, 16 декабря россияне снова атаковали энергосеть. В связи с этим по всей стране объявили чрезвычайную ситуацию в энергетической системе и ввели аварийные отключения.

Однако уже вечером "Укрэнерго" отменило состояние ЧС, а в ряде областей продолжили ликвидацию последствий обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергиявідключеня світлаУкрэнерго