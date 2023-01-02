В "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме после ночной атаки россиян

При этом в результате обстрелов зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры.

"Из-за сетевых ограничений, вызванных значительными разрушениями в магистральных сетях в результате 11 ракетных и 14 беспилотных атак врага, с целью предупреждения возникновения дополнительных аварий, до областей доведены лимиты потребления на вечерний период", - говорится в сообщении.

При этом в Киеве усложнилась ситуация с электроснабжением, из-за чего в городе были применены аварийные отключения. Восстановительные работы уже продолжаются.

Напомним, россияне в ночь на 2 января выпустили по Украине 39 "Шахедов", однако силы ПВО сбили все дроны и одну авиационную ракету.

В результате атаки в Киеве и области повреждены энергетические объекты.

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