В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет в Украине 6 декабря

Почему применяются графики отключения света

Напомним, что 28 ноября, россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. В общей сложности были зафиксированы повреждения сразу в 14 областях Украины.

Во время атаки энергетики вводили в Украине экстренные отключения света, а позже Украина вернулась в график почасовых отключений.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация стабилизируется.

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