В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет в Украине 6 декабря

Графики отключения света в Украине завтра, 6 декабря, также будут действовать. Для экономии электроэнергии будет применена одна-две очереди отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
Сотрудники компании объяснили, что завтра будут применены разные графики для потребителей.
Для бытовых потребителей:
Для промышленности и бизнеса:
"Напоминаем, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября", - отметили в "Укрэнерго".
В то же время, украинцев просят экономно потреблять электроэнергию даже тогда, когда свет появляется по графику.
Напомним, что 28 ноября, россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. В общей сложности были зафиксированы повреждения сразу в 14 областях Украины.
Во время атаки энергетики вводили в Украине экстренные отключения света, а позже Украина вернулась в график почасовых отключений.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация стабилизируется.
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