В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 28 ноября

В "Укрэнерго" изменили графики отключения электроэнергии на четверг, 28 ноября. Отключения будут применяться как для бытовых потребителей, так и для бизнеса
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 28 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:
В "Укрэнерго" напомнили, что причиной ограничений является повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября.
В компании также напомнили, что "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди – определяют облэнерго.
Ранее мы писали, что в ночь на 26 ноября РФ ударила по инфраструктуре города Тернополь, там были введены сетевые ограничения в результате ночной атаки.
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