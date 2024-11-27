В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 28 ноября

Ранее мы писали, что в ночь на 26 ноября РФ ударила по инфраструктуре города Тернополь, там были введены сетевые ограничения в результате ночной атаки.

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