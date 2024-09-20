В "Укрэнерго" рассказали, будут ли выключать свет украинцам в субботу

В Украине в субботу, 21 сентября, отключения электроэнергии по графикам не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

Отметим, свет в Украине не выключают уже две недели.

"Завтра, 21 сентября, меры по ограничению потребления не планируются", - говорится в сообщении.

Отключение света в Украине

Напомним, с начала этого года Россия уже совершила десятки масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов, а также экстремальной жары летом, в стране периодически действовали как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии.

Однако в течение последних недель свет не выключают. Ситуация в энергосистеме улучшилась.

Тем временем эксперты отметили, что в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент. Генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

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