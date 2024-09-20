ua en ru
Пт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "Укрэнерго" рассказали, будут ли выключать свет украинцам в субботу

Украина, Пятница 20 сентября 2024 18:45
UA EN RU
В "Укрэнерго" рассказали, будут ли выключать свет украинцам в субботу Иллюстративное фото: украинцам рассказали об отключении света 21 сентября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в субботу, 21 сентября, отключения электроэнергии по графикам не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 21 сентября, меры по ограничению потребления не планируются", - говорится в сообщении.

Отметим, свет в Украине не выключают уже две недели.

Отключение света в Украине

Напомним, с начала этого года Россия уже совершила десятки масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов, а также экстремальной жары летом, в стране периодически действовали как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии.

Однако в течение последних недель свет не выключают. Ситуация в энергосистеме улучшилась.

Тем временем эксперты отметили, что в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент. Генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия Отключения света
NEWS
Зеленский о плане победы: должен сработать до декабря
Зеленский о плане победы: должен сработать до декабря
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти