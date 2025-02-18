В "Укрэнерго" рассказали, будут ли выключать свет 19 февраля
В Украине в среду, 19 февраля, будут применяться графики отключения света. Однако они будут касаться промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Завтра, 19 февраля, будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.
Время применения ограничений:
- 06:00 - 09:00
- 15:00 - 22:00
В то же время отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.
Как отметили в "Укрэнерго", причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Удары РФ по энергосистеме Украины
Напомним, в прошлом году Россия систематически наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к введению в стране графиков отключения электроэнергии.
Однако в декабре 2024 года и январе 2025-го графики почти не вводились. А в начале февраля в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. Однако в "Укрэнерго" опровергли такие заявления.
Несмотря на это в последние дни в Украине начали вводить аварийные графики отключения электроэнергии.
Кроме того, графики отключений света действуют для промышленности и бизнеса.
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