В "Укрэнерго" рассказали, будут ли завтра применять графики отключений света

Что предшествовало

Напомним, энергетики последний раз применяли графики отключения света в Украине 29 июля.

Главной причиной улучшения ситуации со светом после жестких ограничений является похолодание - из-за этого уровень потребления электроэнергии в Украине снизился.

Также в последнее время из плановых ремонтов вывели два энергоблока на атомных электростанциях. Роль атомной генерации в стране стала еще более важной после того, как россияне нанесли серьезные повреждения или разрушили украинские ТЭС и ГЭС.

При этом, как рассказали в комментарии РБК-Украина эксперты Владимир Омельченко и Александр Харченко, графики отключений света могут вернуться уже до конца августа. Для этого есть несколько условий.

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