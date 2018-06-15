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Інтерв'ю

В "Укренерго" розповіли про ремонт електромереж у Луганській області

НовиниЕнергетика    15.06.2018 - 11:11
Фото: "Укренерго" (УНІАН)
Фото: "Укренерго" (УНІАН)

Персонал компанії готовий до будь-яких аварійних ситуацій

У Національній енергетичній компанії "Укренерго" розповіли про ремонт електромереж у Луганській області, зокрема, про можливі аварійні відключення енергопостачання на півночі області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Укренерго" повідомляє, що ремонт ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС - Лисичанська проходитиме за заздалегідь затвердженим графіком ремонтів та вимкнень ліній електропередачі. Графіки ремонтів розроблені таким чином, щоб вчасно підготувати Луганську область до проходження осінньо-зимового періоду 2018-2019 років і запобігти виникненню аварійних ситуацій у цей час", - сказано у повідомленні.

У компанії зазначили, що значна частина електромереж Луганської області пошкоджена внаслідок бойових дій, тому такий ремонт знижує надійність роботи Луганського енерговузла.

"Можливі обмеження електроспоживання на величину до 50 МВт. Також у випадку додаткового аварійного вимкнення можливе нетривале повне знеструмлення енерговузла з навантаженням 220 МВт", - пояснили в "Укренерго".

У компанії запевнили, що персонал НЕК готовий до будь-яких аварійних ситуацій та зможе відновити енергопостачання у найкоротший термін. Компанія заздалегідь розробила всі організаційно-технічні заходи щодо ведення режиму при виведенні ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС - Лисичанська в ремонт та дій персоналу у випадку виникнення аварійних ситуацій.

"Терміни щодо попередження про застосування графіків обмеження електроспоживання були цілком дотримані відповідно до керівних документів. Обсяги обмежень енергопостачання будуть корегуватися залежно від рівня поточного споживання", - інформує компанія.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив земельну ділянку для будівництва нової підстанції "Кремінська" в Луганській області.

У Кабміні анонсували засідання Номінаційного комітету з відбору членів наглядових рад УЗ та "Укренерго" Кабмін пропонує врегулювати статус майна оператора передачі електроенергії
Теги публікації: Луганськ, Луганськ, ремонт, Укренерго  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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