В "Укрэнерго" рассказали о ремонте электросетей в Луганской области

Персонал компании готов к любым аварийным ситуациям

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" рассказали о ремонте электросетей в Луганской области, в частности, о возможных аварийных отключения энергоснабжения на севере области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрэнерго" сообщает, что ремонт ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Лисичанская будет проходить по заранее утвержденному графику ремонтов и отключений линий электропередачи. Графики ремонтов разработаны таким образом, чтобы вовремя подготовить Луганскую область к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов и предотвратить возникновение аварийных ситуаций в это время", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что значительная часть электросетей Луганской области повреждена в результате боевых действий, поэтому такой ремонт снижает надежность работы Луганского энергоузла.

"Возможны ограничения электропотребления на величину до 50 МВт. Также в случае дополнительного аварийного отключения возможно непродолжительное полное обесточивание энергоузла с нагрузкой 220 МВт", - пояснили в "Укрэнерго".

В компании заверили, что персонал НЭК готов к любым аварийным ситуациям и сможет восстановить энергоснабжение в кратчайшие сроки. Компания заранее разработала все организационно-технические мероприятия по ведению режима при выведении ВЛ 220 кВ Луганская ТЭС - Лисичанская в ремонт и действий персонала в случае возникновения аварийных ситуаций.

"Сроки по предупреждению о применении графиков ограничения электропотребления были полностью соблюдены в соответствии с руководящими документами. Объемы ограничений энергоснабжения будут корректироваться в зависимости от уровня текущего потребления", - информирует компания.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил земельный участок для строительства новой подстанции "Креминская" в Луганской области.