"Укренерго" просить імплементувати європейські норми експорту електроенергії

НЕК "Укренерго" звертається до міністра енергетики Олексія Оржеля та профільного комітету Верховної ради із закликом пришвидшити вирішення комплексу питань, які дадуть можливість вирішити проблемні питання при експорті електроенергії. Про це йдеться в заяві компанії.

Як зазначили "Укренерго", у Європейській мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) діє механізм ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation). Він дозволяє компенсувати системним операторам інфраструктурні витрати та технологічні втрати електроенергії в мережах при здійсненні транскордонних операцій, і, таким чином, зменшити фінансове навантаження на експортерів.

Механізм компенсації ITC передбачений європейським законодавством, зокрема: регламентами ЄС 714/2010 та ЄС 838/2010 (Третій енергопакет ЄС). Відповідно до цих документів створюється компенсаційний фонд ITC, який наповнюється за рахунок щорічних внесків виробників електроенергії за спеціальними ставками, йдеться в повідомленні.

"Для того, щоб приєднатися до ITC-механізму, країни мають впровадити в національне законодавство норми директив та регламентів Третього енергопакету ЄС в повному обсязі. НЕК "Укренерго" подало до ENTSO-E заявку на приєднання до неї ще у травні 2018 року. У зв’язку з тим, що на той час модель українського ринку електроенергії не відповідала вимогам європейського законодавства, питання приєднання до ITC-механізму було відтерміновано", - заявили в "Укренерго".

У той же час однією з важливих умов щодо імплементації Третього енергопакету ЄС є сертифікація "Укренерго" як незалежного оператора системи передачі. "Укренерго" подало до НКРЕКП необхідні документи ще в серпні 2019 року і отримало попереднє позитивне рішення Регулятора, закріплене постановою №2094 від 7.10.2019 року. Однак воно передбачає, що для сертифікації незалежного ОСП потрібно виконати низку умов, які потребують законодавчих змін. Зокрема, за рекомендацією Секретаріату Енергетичного співтовариства необхідно передбачити в законі України "Про ринок електричної енергії" можливість сертифікації ОСП за моделлю ISO (Independent System Operator).

НЕК "Укренерго" вже запропонувало Мінекоенерго та профільному Комітету Ради відповідний проект закону. Втім, такий документ досі не був зареєстрований в парламенті, незважаючи на рекомендації голови Секретаріату Енергетичного співтовариства Янеза Копача. В грудні 2019 року він звернувся до народних депутатів з проханням прискорити вирішення питання сертифікації "Укренерго", нагадали в компанії.

"Зважаючи на викладене, "Укренерго" звертається до міністра енергетики Олексія Оржеля, профільного та комітету Верховної ради із закликом пришвидшити вирішення зазначеного комплексу питань, які не лише дадуть можливість приєднатися до ITC-механізму та вирішити питання оплати експортерами витрат на передачу електроенергії, але й є вкрай важливими для ефективної роботи ринку електроенергії загалом", - йдеться в заяві.

В "Укренерго" також прокоментували заяву міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Оржеля про те, що НЕК "Укренерго" начебто "не напрацювало рішення і не підписало відповідні договори про взаємозаліки", які "дозволяють балансувати і покривати між системними операторами витрати" на передачу електроенергії при експорті.

У компанії зазначили, що в регуляторному полі країн ЄС не існує договорів про взаємозаліки для компенсації витрат на передачу електроенергії під час експорту.

"Наголошуємо, що між ОСП сусідніх країн укладаються експлуатаційні угоди, які встановлюють правила та вимоги щодо взаємодії операторів під час паралельної роботи енергосистем, а також договори про аварійну взаємодопомогу. Ці документи не мають жодного відношення до експортних операцій. "Укренерго" має такі угоди з усіма операторами системи передачі суміжних країн", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що НЕК "Укренерго" не уклала з операторами енергосистем сусідніх країн договори, які б могли дозволити уникнути експортерам електроенергії подвійної сплати тарифу на передачу (країни з якої експортують та в яку експортують), що призвело до ситуації, коли деякі українські компанії відмовляються платити тариф на передачу при експортних операціях.

Зазначимо, що Угоду про умови приєднання до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) "Укренерго" підписало 28 червня 2017 року. Усі учасники ринку і оператор української енергосистеми повинні привести систему у відповідність з європейськими стандартами і продемонструвати стабільну роботу в ізольованому від Росії та Білорусі режимі.