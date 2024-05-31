"Укрэнерго" прогнозирует возможное возвращение графиков отключений света

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

Как отметили в компании, причина применения мер ограничения - последствия массированных ракетных и дроновых ударов врага по украинским электростанциям, повлекшие значительный дефицит в энергетической системе.

Там напомнили, что с 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.



Кроме того, весной и летом на электростанциях проводятся плановые мероприятия по техническому обслуживанию. Отмечается, что это предусмотренные законодательством мероприятия, которые проходят ежегодно. Они необходимы для подготовки энергоблоков к работе под высокой нагрузкой в следующем отопительном сезоне.

В "Укрэнерго" добавили, что это может влиять на увеличение или уменьшение дефицита в энергосистеме, но не его основной фактор. Дефицит в энергосистеме вызван разрушением оборудования украинских тепловых и гидроэлектростанций в результате российских обстрелов.

"В частности, вывод на плановое обслуживание атомных блоков - необходимая мера, которую невозможно отменить или отсрочить. Ведь от успешности проведения ремонтной кампании летом зависит не только эффективная работа атомных станций следующей зимой, подготовка к которой продолжается сейчас, но и в целом ядерная безопасность", - отметили в компании.

Также сообщается, что диспетчерский центр "Укрэнерго" будет использовать все возможные инструменты для покрытия дефицита. В случае превышения областями доказанных "Укрэнерго" лимитов потребления облэнерго будут применять графики почасовых отключений, согласно утвержденной очередности. О сроках применения мер ограничения будет сообщено дополнительно.

"Экономно потребляйте электроэнергию. Это существенно уменьшит нагрузку на энергосистему и поможет минимизировать применение плановых отключений", - подчеркнули в "Укрэнерго".