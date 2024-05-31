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"Укрэнерго" прогнозирует возможное возвращение графиков отключений света

Украина, Пятница 31 мая 2024 19:07
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"Укрэнерго" прогнозирует возможное возвращение графиков отключений света Фото: "Укрэнерго" прогнозирует возможное возвращение графиков отключений светаа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

"Укрэнерго" прогнозирует возможное возвращение к плановым ограничениям потребления электроэнергии из-за дефицита в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как отметили в компании, причина применения мер ограничения - последствия массированных ракетных и дроновых ударов врага по украинским электростанциям, повлекшие значительный дефицит в энергетической системе.

Там напомнили, что с 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Кроме того, весной и летом на электростанциях проводятся плановые мероприятия по техническому обслуживанию. Отмечается, что это предусмотренные законодательством мероприятия, которые проходят ежегодно. Они необходимы для подготовки энергоблоков к работе под высокой нагрузкой в следующем отопительном сезоне.

В "Укрэнерго" добавили, что это может влиять на увеличение или уменьшение дефицита в энергосистеме, но не его основной фактор. Дефицит в энергосистеме вызван разрушением оборудования украинских тепловых и гидроэлектростанций в результате российских обстрелов.

"В частности, вывод на плановое обслуживание атомных блоков - необходимая мера, которую невозможно отменить или отсрочить. Ведь от успешности проведения ремонтной кампании летом зависит не только эффективная работа атомных станций следующей зимой, подготовка к которой продолжается сейчас, но и в целом ядерная безопасность", - отметили в компании.

Также сообщается, что диспетчерский центр "Укрэнерго" будет использовать все возможные инструменты для покрытия дефицита. В случае превышения областями доказанных "Укрэнерго" лимитов потребления облэнерго будут применять графики почасовых отключений, согласно утвержденной очередности. О сроках применения мер ограничения будет сообщено дополнительно.

"Экономно потребляйте электроэнергию. Это существенно уменьшит нагрузку на энергосистему и поможет минимизировать применение плановых отключений", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

С начала мая в Украине снова вернулись графики отключений света из-за дефицита в энергосистеме.

Причиной стало то, что украинские энергообъекты подверглись ряду массированных российских ударов. В результате были разрушены несколько крупных ТЭС и ТЭЦ.

Однако в последние несколько дней ситуация изменилась - "Укрэнерго" не вводило графиков отключений света. Причина - солнечная генерация и выход из ремонта двух энергоблоков АЭС.

В то же время в "Укрэнерго" сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины вскоре снова ухудшится и могут вернуться графики отключений света. Причиной является то, что в ремонт выйдут несколько энергоблоков атомных электростанций.

О возможности возвращения графиков отключения света также предупреждал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Укрэнерго Электроэнергия Отключения света
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