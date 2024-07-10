В "Укрэнерго" сообщили, что будет с графиками отключений из-за атаки дронов на западе
Графики отключений светящаяся на сегодня останется без изменений, несмотря на ночную дроновую атаку на энергообъекты на Западе Украины.
Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Как отметил Кудрицкий, во всех регионах сейчас ситуация одинаковая, кроме прифронтовых зон, где из-за постоянных обстрелов потребители могут находиться без света из-за повреждений сетей.
"И это также касается западного региона, где буквально несколько часов назад россияне совершили достаточно серьезную атаку на объект "Укрэнерго". Но даже несмотря на нанесенные повреждения, мы не планируем в западном регионе менять каким-то образом график", - сказал он. .
По его словам, "и в западных, и в южных, и в центральных, и в южных и в восточных регионах, кроме прифронтовых районов, ситуация с энергопитанием примерно одинакова".
Ночная атака
Напомним, по данным командующего Воздушными силами Николая Олещука, в ночь на 10 июля противник атаковал Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из оккупированного Крыма, а также 20 ударными БПЛА типа Shahed- 131/136 из Курской области.
В "Укрэнерго" сообщали об ударе дронов по энергообъекту в Ровенской области. В отдельных районах региона были обесточены бытовые и промышленные потребители. В настоящее время энергопитание всех потребителей возобновлено.
Согласно плану, 10 июля с 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В остальные часы будут задействованы три очереди.