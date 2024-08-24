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В "Укрэнерго" сообщили, применят ли завтра графики отключения света

Суббота 24 августа 2024 20:46
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В "Укрэнерго" сообщили, применят ли завтра графики отключения света Фото: мужчина с ноутбуком во время блекаута (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине завтра, 25 августа, использовать графики отключения света не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Завтра, 25 августа, меры ограничения потребления не прогнозируется", - говорится в сообщении.

В случае изменения ситуации и применения отключений будет сообщено дополнительно. В то же время в "Укрэнерго" попросили потребителей пользоваться мощными электроприборами в дневные часы, а именно с 10:00 до 16:00.

Когда могут быть отключения

Напомним, что по прогнозам ДТЭК, отключений света в Украине может не быть до середины октября, но при двух условиях - если не будет атак РФ по энергетике, и не будет аномальной жары.

В то же время заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщала, что отключений света может не быть даже при условии, если будет жарко так, как в июле.

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