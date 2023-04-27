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В "Укрэнерго" предупредили о возможности летнего дефицита энергетики

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Украина, Четверг 27 апреля 2023 19:08
В "Укрэнерго" предупредили о возможности летнего дефицита энергетики Фото: в "Укрэнерго" предупредили о возможности летнего дефицита энергетики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Из-за российских обстрелов по инфраструктуре Украины энергетическая система все еще находится в сложном положении. Это может привести к дефициту электроэнергии летом.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что дефицит электроэнергии является сезонным явлением. При этом в Украине в течение сезона весны и лета наблюдается избыток мощности.

"Тогда Украина способна экспортировать электроэнергию, а осенью-зимой – дефицит. А вот в этом году из-за повреждений наших электростанций мы можем видеть дефицит и летом и его нужно будет компенсировать увеличением мощностей на электростанциях, а также импортом электроэнергии", – сказал Кудрицкий.

Напомним, ранее стало известно, что с понедельника, 17 апреля, Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию.

Также мы писали, что на прошлой неделе Украина начала снова поставлять электроэнергию в Польшу и Молдову.

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