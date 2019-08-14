"Укренерго" подало документи до НКРЕКП для сертифікації в якості незалежного оператора системи передачі

НЕК "Укренерго" подало документи до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) для сертифікації в якості незалежного оператора системи передачі (ОСП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укренерго".

Зазначається, що з трьох ключових умов для сертифікації "Укренерго" вже виконало дві: стало приватним акціонерним товариством і для уникнення конфлікту інтересів перейшло від Міненерговугілля, якому підпорядкована генерація, до сфери управління Мінфіну.

"Оскільки дві умови повністю виконано, ми подали документи до НКРЕКП, щоб у Регулятора був час їх вивчити. Сподіваємося, що поки це триватиме, парламент вирішить існуючу правову колізію", - йдеться у повідомленні.

Щодо третьої умови - права власності на мережі, то в існуючому законодавстві є правова колізія. Закон "Про ринок електроенергії говорить, що мережами має володіти ОСП. Але інше законодавство прямо забороняє це.

Нагадаємо, Мінфінансів затвердило створення приватного акціонерного товариства "НЕК "Укренерго". Відповідний наказ був підписаний міністром фінансів Оксаною Маркарової. Статутний капітал складе 37,1 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Окружний адміністративний суд Києва 1 липня призупинив дію постанови НКРЭКУ від 7 червня 2019 року, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя.