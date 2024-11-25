В "Укрэнерго" обновили графики отключения света на 26 ноября

В Украине во вторник, 26 ноября, по-прежнему будут действовать графики отключения электроэнергии. Однако свет будут выключать утром и после обеда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 26 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:
Как напомнили в "Укрэнерго", причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
Известно, что аварийно-восстановительные работы все еще продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Также следует отметить, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений узнайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго.
В воскресенье утром, 17 ноября, Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к возвращению графиков отключения электроэнергии.
Также 21 ноября российские войска повторно атаковали энергосистему страны, тогда вводились экстренные графики отключения света.
А вот сегодня света в Украине было больше – свет выключали только у одной очереди за раз.
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