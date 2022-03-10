"Укренерго" назвало провокацією заяву Лукашенка щодо Чорнобильської АЕС

Заява лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка про подачу електрики на захоплену Чорнобильську АЕС є провокацією. Українська сторона готова сама відновити живлення, якщо окупанти допустять ремонтну бригаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укренерго".

"Укренерго" не потребує допомоги білоруської сторони в ремонті пошкоджених російськими обстрілами високовольтної лінії, які живили Чорнобильську АЕС. Ми потребуємо припинення вогню і пропуску наших ремонтних бригад, які з учорашнього дня чекають згоди виїхати на ремонт", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в української сторони все готово, щоб оперативно відремонтувати лінії і відновити електроживлення ЧАЕС, яка знеструмлена вже більше доби.

"Всі повідомлення російських і білоруських ЗМІ про живлення ЧАЕС з боку Білорусі - провокація, спрямована на загострення ситуації", - зазначили в компанії.