В "Укрэнерго" назвали регионы, где самая сложная ситуация со светом

Во время последних ракетных и дроновых атак враг в очередной раз повредил энергообъекты. Самая сложная ситуация со светом в Харькове, Одесской, Киевской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Ночью во время атаки дронов оккупанты повредили теплоэлектростанции и объекты магистральных сетей. Энергетикам удалось оперативно заживить потребителей.

В Харькове и области из-за повреждений введены аварийные отключения. Также экстренные отключения могут быть введены в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и столице, если потребление будет увеличиваться.

В Одесской области удалось ввести в работу часть оборудования, ремонт на энергетических объектах продолжается.

В "Укрэнерго" добавили, что замерять потребление электроэнергии продолжат на следующей неделе согласно графику.

Напомним, в Харьковской области сообщили, что заживили 100% потребителей, однако в регионе действуют аварийные отключения.

Как отмечалось ранее, в Днепропетровской области ночью вражеские "Шахеды" атаковали три энергообъекта. В Криворожском районе один и тот же объект атаковали дважды в сутки.

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