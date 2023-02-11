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В Харькове и области полностью восстановили энергоснабжение, - ОВА

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Харьковская область, Суббота 11 февраля 2023 09:25
В Харькове и области полностью восстановили энергоснабжение, - ОВА Фото: в Харькове и области полностью восстановили энергоснабжение (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Ночью в Харькове и области полностью возобновили электроснабжение, однако аварийные отключения продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Ночью было восстановлено электроснабжение и заживлено 100% потребителей по городу и области. Однако из-за последствий ракетных ударов (в течение - ред.) 11 и 12 февраля будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей", - сообщил глава Харьковской военной администрации.

Напомним, вчера россияне нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. Ранее Синегубов сообщал о семи пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии.

Как известно, в пятницу оккупанты совершили очередной массированный обстрел Украины. РБК-Украина сообщало все подробности атаки.

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