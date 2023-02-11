В Харькове и области полностью восстановили энергоснабжение, - ОВА
Ночью в Харькове и области полностью возобновили электроснабжение, однако аварийные отключения продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Ночью было восстановлено электроснабжение и заживлено 100% потребителей по городу и области. Однако из-за последствий ракетных ударов (в течение - ред.) 11 и 12 февраля будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей", - сообщил глава Харьковской военной администрации.
Напомним, вчера россияне нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. Ранее Синегубов сообщал о семи пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии.
Как известно, в пятницу оккупанты совершили очередной массированный обстрел Украины. РБК-Украина сообщало все подробности атаки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.