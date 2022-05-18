"Укренерго" про наміри Росії використовувати ЗАЕС: зможете постачати електрику лише "Москві"

Таким чином в "Укренерго" відреагували на заяву віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна про те, що в Москві хочуть, щоб Запорізька АЕС працювала на користь Росії. Мета таких заяв, на думку компанії, це дестабілізація активних переговорів з ЄС щодо відкриття експорту електроенергії з України.

"Але росіянам не вдасться цього зробити. В ЄС всі розуміють, що українська мережа є європейською", - наголосили в "Укренерго".

У компанії нагадали окупантам, що будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС буде означати акт ядерного тероризму, а всі до цього причетні будуть нести відповідальність за це.

"Отже, оскільки українська мережа від'єднана від Росії та Білорусі, російські чиновники можуть обіцяти постачання будь-якої електроенергії хіба що крейсеру "Москва". Кажуть, у нього перебої з живленням і обмежена мобільність", - резюмували в компанії.