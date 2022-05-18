"Укренерго" про наміри Росії використовувати ЗАЕС: зможете постачати електрику лише "Москві"

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) перебуває в українській мережі та під контролем українських спеціалістів. На сьогодні постачання електроенергії з ЗАЕС в Росію є фізично неможливим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Таким чином в "Укренерго" відреагували на заяву віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна про те, що в Москві хочуть, щоб Запорізька АЕС працювала на користь Росії. Мета таких заяв, на думку компанії, це дестабілізація активних переговорів з ЄС щодо відкриття експорту електроенергії з України.
"Але росіянам не вдасться цього зробити. В ЄС всі розуміють, що українська мережа є європейською", - наголосили в "Укренерго".
У компанії нагадали окупантам, що будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС буде означати акт ядерного тероризму, а всі до цього причетні будуть нести відповідальність за це.
"Отже, оскільки українська мережа від'єднана від Росії та Білорусі, російські чиновники можуть обіцяти постачання будь-якої електроенергії хіба що крейсеру "Москва". Кажуть, у нього перебої з живленням і обмежена мобільність", - резюмували в компанії.
Нагадаємо, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня. Український персонал залишився на території електростанції та продовжує забезпечувати експлуатацію енергоблоків.
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