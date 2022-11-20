"Укрэнерго" о возможности блэкаута: не конец света и не факт, что будет

В НЭК "Укрэнерго" считают, что не факт, что украинцы столкнутся в этом сезоне с блэкаутом. Но если он все же будет, то не нужно считать полное отключение электроэнергии "концом света".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.
"Блэкаут - это не какой-то конец света. Блэкаут - это полное или значительное погашение энергосистемы, после которого сразу начинается ее восстановление", - сказал Кудрицкий.
По его словам, продолжительность такого события очень сложно спрогнозировать, поскольку это будет зависеть от степени и характера повреждения инфраструктуры.
"Это может быть продолжительность, сопоставимая до последней массированной атаки, может быть длиннее, может быть короче", - подчеркнул глава "Укрэнерго".
Сообщается, что в "Укрэнерго" в последнее время провели много противоаварийных тренировок и подготовительных мероприятий, все работники четко знают, что делать в случае блэкаута.
"Хотя я лично не считаю, что это произойдет с нами обязательно. Далеко не факт, что мы столкнемся в этом сезоне с блэкаутом", - добавил Кудрицкий.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в "Укрэнерго" сообщили, что ситуация в энергетической системе Украины в течение ближайшего времени может измениться в лучшую сторону, но есть условие .
Также ранее мы писали, что специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1-2 часов .
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