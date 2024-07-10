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"Укрэнерго" планирует на средства доноров покрыть долги на балансирующем рынке электроэнергии

Среда 10 июля 2024 14:52
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"Укрэнерго" планирует на средства доноров покрыть долги на балансирующем рынке электроэнергии Фото: "Укрэнерго" планирует на средства доноров покрыть долги на балансирующем рынке электроэнергии (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Для решения долгов на балансирующем рынке электроэнергии системный оператор НЭК "Укрэнерго" планирует привлечь единовременно финансирование от доноров.

Об этом заявила старший проектный менеджер Офиса реформ Кабинета министров Украины Марина Денисюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Экономическую правду".

"В целях уменьшения долгов на балансирующем рынке и прекращения их накопления, Укрэнерго планирует единовременно привлечь финансирование от доноров. Укрэнерго также работает с регулятором для устранения последних барьеров для активного развития систем накопления энергии", - сообщила она.

Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что компания планирует летом или до конца года погасить перед электростанциями более 19 млрд грн долга на балансирующем рынке электроэнергии.

Там считают, что погашение задолженности на этом сегменте рынка позволит инвесторам в системы накопления энергии, а также газовую пиковую генерацию иметь адекватную экономическую модель работы на рынке.

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