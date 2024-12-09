В "Укрэнерго" экстренно продлили действие графиков отключения света

Следует напомнить, что сегодня утром в Киеве и ряде областей также была изменена продолжительность графиков отключения электроэнергии. Это связано с увеличением потребления электроэнергии.

Ранее мы писали о том, что 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .