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В "Укрэнерго" экстренно продлили действие графиков отключения света

Иллюстративное фото: в Украине 9 декабря изменили действие графиков отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине вечером понедельника, 9 декабря, были внесены изменения в действие графиков отключения света. Их продолжительность продлили до 21:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и ряд облэнерго.

Отключение в Чернигове и области

По указанию НЭК "Укрэнерго" на Черниговщине в течение 9 декабря продолжит действовать график почасовых отключений электроэнергии.

Как сообщает АО "Черниговоблэнерго", в регионе, по указанию НЭК "Укрэнерго", применение одной очереди отключений продлевается до 21:00.

Отключение в Кировоградской области

Третий раз за сутки в Кировоградской области изменили график почасовых отключений электроэнергии.

Изменения в 18:30:

  • 1 очередь: 08:00-10:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00;
  • 2 очередь: 12:00-14:00;
  • 3 очередь: 12:00-14:00, 16:00-18:00;
  • 4 очередь: 10:00-12:00, 18:00-20:00;
  • 5 очередь: 10:00-12:00, 14:00-16:00;
  • 6 очередь: 14:00-16:00.

Отключение от ДТЭК

Как сообщили в ДТЭК, из-за указания "Укрэнерго" сегодня графики отключения электроэнергии действуют с 08:00 до 21:00. При этом в Киеве график отключения продлен до 22:00.

Следует напомнить, что сегодня утром в Киеве и ряде областей также была изменена продолжительность графиков отключения электроэнергии. Это связано с увеличением потребления электроэнергии.

Ранее мы писали о том, что 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины .

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