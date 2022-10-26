"Укрэнерго" дало указание об объеме, на который нужно снизить потребление электроэнергии

"Укрэнерго" дало указание облэнерго по поводу объема, на который следует ограничить потребление электроэнергии среди украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" .

"Для поддержки стабилизационной работы энергосистемы Диспетчерского центра "Укрэнерго" предоставило операторам распределительных сетей (облэнерго) объем, на который необходимо ограничить потребление всех категорий потребителей электроэнергии в Северном, Центральном, Юго-Западном, Западном, Днепровском и Южном регионах Украины", - сказано в нем.

Отмечается, что ограничения потребителей необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами российских войск.

Указано, что такие мероприятия позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.