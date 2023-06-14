"Укрэнерго" будет просить НКРЭКУ отменить предельные цены для энергобезопасности Украины

Отмена прайс-кепов позволила бы беспрепятственно импортировать электроэнергию из Европы, поэтому "Укрэнерго" будет обращаться на НКРЭКУ с предложением установить такое регулирование, которое не угрожало бы энергетической безопасности украинской энергосистемы.

"Отмена прайс-кепов позволила бы беспрепятственно покупать электроэнергию тогда, когда будет происходить ее дефицит, чтобы сбалансировать энергосистему. Новый уровень ограничений, по нашей предварительной оценке, не позволяет гарантированно обеспечить импортом потребности украинских потребителей. Поэтому мы будем обращаться к Регулятору с предложением установить такое регулирование, которое не угрожало бы энергетической безопасности украинской энергосистемы", - рассказал он.

Кудрицкий уточнил, что на сегодняшний день действующие прайс-кепы, установленные НКРЭКУ, не стимулируют и не позволяют импорту заходить в тот период, когда он нужен. В частности, в часы вечернего пика потребления, когда цены в Европе выше, чем украинский предел цены.

Он также разъяснил, что отмена прайс-кепов не обязательно будет означать рост цены электроэнергии для бизнеса, а скорее наоборот - стратегически ему выгодно.

"Это значит, что цена иногда будет ниже, чем сейчас, иногда выше. Какой будет средневзвешенная цена, спрогнозировать довольно трудно. Но рискну предположить, что именно средняя цена не сильно возрастет. Это связано с тем, что сейчас лето, у У нас есть профицитные часы в период высокой солнечной активности, поэтому я считаю, что отмена прайс-кепов и либерализация рынка электрической энергии в целом стратегически выгодна бизнесу, потому что она обеспечивает большую устойчивость энергосистемы и уменьшает вероятность отключений, а мы знаем по зимнему периоду, что отключение для бизнеса, особенно для предприятий с непрерывным технологическим циклом, гораздо болезненнее временного колебания цены", - убежден Кудрицкий.

Напомним, 31 мая НКРЭКУ отменило ценовые ограничения на рынке электроэнергии с 30 июня этого года. В то же время, 8 июня регулятор провел заседание, на котором пересмотрел размер ценовых ограничений на рынке.