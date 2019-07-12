"Укренерго" аналізує можливість перегляду прогнозного балансу

Фото: Всеволод Ковальчук (з відкритих джерел)

Тариф оператора системи буде динамічно змінюватися в найближчі роки

"Укренерго" допускає можливе зниження частки станцій відновлюваних джерел енергії в енергобалансі. Про це під час прес-конференції 11 липня заявив голова НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук, передає РБК-Україна.

Зокрема, він зазначив, що в найближчі роки тариф оператора системи буде динамічно змінюватись і в меншу, і більшу сторону.

"І вниз, і вгору. Чому? По-перше, якщо говорити про зелені станції, вони динамічно розвиваються і прогнози не дуже чіткі. І тому прогнозувати, наприклад, на початку року або в кінці попереднього, а скільки насправді буде вироблено зеленою генерацією в наступному році - це не буде мати високої точності. Зараз піднімається питання, а давайте ми трохи зменшимо (частку ВДЕ в енергобалансі, - ред.). Зараз мова йде про потенційне зменшення з 6 до 5 мВт. Ми поки що припускаємо, що саме цей прогноз плюс-мінус здійсниться", - сказав Ковальчук.

Він припустив, що можливо зниження середньозваженої ціни в другому півріччі 2019 року для ВДЕ (не 4800 грн/МВт, а, наприклад, 4700 грн).

"Якщо це підтвердиться, ми ще перевіряємо, і не існує документа, який когось до чогось зобов'язує, але для розрахунку обсягу зобов'язань регулятору дійсно треба мати об'єктивні, наскільки це можливо, прогнози", - заявив Ковальчук.

Раніше в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України заявили про готовність переглянути поточний Енергетичний баланс у бік зниження частки відновлюваних джерел енергії за умови, що з такою ініціативою виступить "Укренерго" або Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Як відомо, НКРЕКП на найближчому засіданні планує затвердити для НЕК "Укренерго" новий тариф на передачу електричної енергії на друге півріччя. Відповідний документ, яким передбачається з 1 серпня 2019 року тариф на передачу на рівні 312,14 грн/МВт-год, внесений до порядку денного, запланованого на 12 липня засідання. Пропонований тариф на 10,2% менший за тариф, встановлений постановою №954 (347,43 грн/МВт-год).