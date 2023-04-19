ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украину снова идет похолодание. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Новина українською →
Украина, Среда 19 апреля 2023 07:00
В Украину снова идет похолодание. Синоптик рассказала о погоде на сегодня Фото: синоптик дала прогноз на 19 апреля и рассказала, когда в Украине снова похолодает (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Среда, 19 апреля, в Украине будет с дождями, а на юге - необычно холоднее, чем в других регионах. Похолодание следует ожидать уже с четверга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В южной части дожди будут умеренными, во второй половине дня дождевая воздушная масса поднимется в центральные области. Небольшие дожди также пройдут на западе и востоке", - рассказала она.

Синоптик добавила, что в северной части Украины осадки маловероятны.

По данным Диденко, в южной части тоже будет необычно холоднее, +9...+12 градусов, в Одесской области до +14. А в Крыму - очень тепло, +17…+20 градусов.

"А в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +12...+16 градусов, на западе +8...+11 градусов, в Закарпатье +18 градусов", - констатировала она.

Погода в Киеве

В столице предполагается погода сухая, разве вечером пройдет небольшой дождь.

Похолодание

Как рассказала Диденко, в четверг ожидается кратковременное похолодание.

"В дальнейшем снова в пределах +12...+17 градусов, с периодическими дождями", - предупредила она.

Как сообщалось, начиная с 17 апреля этого года, если температуры воздуха и поверхности почвы будут снижаться до 0 градусов и ниже, то это уже можно считать заморозками, а не морозами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
DAILY
"Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина