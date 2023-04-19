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В Україну знову йде похолодання. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

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Україна, Середа 19 квітня 2023 07:00
В Україну знову йде похолодання. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні Фото: синоптик дала прогноз на 19 квітня та розповіла, коли в Україні знову похолодає (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Середа, 19 квітня, в Україні буде з дощами, а на півдні - незвично холодніше, ніж в інших регіонах. Похолодання варто очікувати вже з четверга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У південній частині дощі будуть помірними, у другій половині дня дощова повітряна маса підніметься до центральних областей. Невеликі дощі також пройдуть на заході та сході", - розповіла вона.

Синоптик додала, що у північній частині України опади малоймовірні.

За даними Діденко, у південній частині також буде незвично холодніше, +9...+12 градусів, в Одеській області до +14. А в Криму - дуже тепло, +17...+20 градусів.

"А в більшості областей України очікується протягом дня +12...+16 градусів, на заході +8...+11 градусів, на Закарпатті +18 градусів", - констатувала вона.

Погода в Києві

В столиці передбачається погода суха, хіба аж ввечері пройде невеликий дощ.

Похолодання

Як розповіла Діденко, у четвер очікується короткочасне похолодання.

"Надалі знову в межах +12...+17 градусів, з періодичними дощами", - попередила вона.

Як повідомлялось, починаючи з 17 квітня цього року, якщо температури повітря та поверхні ґрунту знижуватимуться до 0 градусів і нижче, то це вже можна вважати заморозками, а не морозами.

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