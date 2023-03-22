В Украину снова придет похолодание и даже снег: синоптик назвала дату

"Со следующей недели, ориентировочно с 28-29 марта, в Украину зайдет холодная воздушная масса", - рассказала она.

По ее словам, начиная с западных областей начнет существенно снижаться температура воздуха и даже ожидается снег.

Как сообщалось, завтра, 23 марта, на большей части Украины без осадков, за исключением Крыма, где может быть небольшой дождь. Максимальная температура поднимется до 21 градуса.

Напомним, на сегодня синоптики передавали отсутствие дождей, но с туманом. Температура воздуха во всех регионах - с отметкой "плюс".