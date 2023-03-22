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В Украину снова придет похолодание и даже снег: синоптик назвала дату

Фото: синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Весна в Украину пока заходит волнообразно. И несмотря на относительное тепло на этой неделе, уже со следующего вторника придет ощутимое похолодание, причем вероятен даже снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Со следующей недели, ориентировочно с 28-29 марта, в Украину зайдет холодная воздушная масса", - рассказала она.

По ее словам, начиная с западных областей начнет существенно снижаться температура воздуха и даже ожидается снег.

Как сообщалось, завтра, 23 марта, на большей части Украины без осадков, за исключением Крыма, где может быть небольшой дождь. Максимальная температура поднимется до 21 градуса.

Напомним, на сегодня синоптики передавали отсутствие дождей, но с туманом. Температура воздуха во всех регионах - с отметкой "плюс".

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