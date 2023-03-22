ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Туманы и плюсовая температура: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Среда 22 марта 2023 07:00
Туманы и плюсовая температура: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня погода в Украине будет без дождей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 22 марта, погода в Украине будет без дождей, но ожидается туман. Температура воздуха во всех регионах будет с отметкой плюс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Утром и в темный период суток возможен туман. Во всех областях без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем будет от +9 до +14 градусов, а в Карпатах от +4 до +9.

Ночью температура в среднем опустится до +1 +6.

Туманы и плюсовая температура: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но без осадков, возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Столбики термометров в столице покажут днем +11 +13 градусов, а ночью +3 +5.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Украина и МВФ договорились о программе на 15 млрд долларов
Украина и МВФ договорились о программе на 15 млрд долларов
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина