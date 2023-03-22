Туманы и плюсовая температура: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 22 марта, погода в Украине будет без дождей, но ожидается туман. Температура воздуха во всех регионах будет с отметкой плюс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Утром и в темный период суток возможен туман. Во всех областях без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем будет от +9 до +14 градусов, а в Карпатах от +4 до +9.

Ночью температура в среднем опустится до +1 +6.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но без осадков, возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Столбики термометров в столице покажут днем +11 +13 градусов, а ночью +3 +5.