Украину снова накроют дожди: какой будет погода 6 апреля

14:27 05.04.2026 Вс
2 мин
Где будет дождь, а где потеплеет до +20?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 6 апреля (Getty Images)

В Украине завтра, 6 апреля, в большинстве регионов ожидаются дожди. В то же время днем прогнозируется до +20 градусов.

Погода в Украине

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве западных областей, днем в Украине, кроме юго-востока, дожди.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Карпатах, днем в западных, большинстве северных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла (на востоке и северо-востоке 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 15-20° тепла, в западных и северных областях 11-16° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 13-15° тепла.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о погодных "качелях" и прогнозировали изменение погодных условий, в частности вероятность заморозков на Пасху.

Также в Укргидрометцентр обнародовали краткую климатическую характеристику апреля и прогноз погоды на второй месяц весны.

