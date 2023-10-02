В Украину идет волна похолодания: когда ждать первых заморозков

Погода в Украине в этом месяце принесла ощутимое похолодание. Не исключены первые заморозки на следующей неделе, 9 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу синоптика Наталии Диденко.

Когда ждать первых заморозков

По данным синоптика, есть вероятность первых заморозков в Украине в ночь на 9 октября в северных, восточных областях и в большинстве центральных областях.

"Сразу хочу сказать, что, по предварительным прогнозам (предварительным !!) в ночь на 9 октября (это аж на следующий понедельник), есть вероятность заморозков в северных, восточных областях и большинстве центральных", - написала Диденко.

Погода на завтра

Также синоптик поделилась прогнозом и на завтра, отметив, что пока все идет "по графику".

Так, завтра, 3 октября, в Украине будет преобладать сухая, даже солнечная погода из-за антициклона Sonja. Будет достаточно тепло, в течение дня температура воздуха в среднем составит +17+23 градуса. Ночью холоднее, +6+11 градусов.

В Киеве во вторник будет сухо, около +20 градусов.

Какой ожидать погоды в Украине на этой неделе

При этом 4 октября на западе, севере и центре пройдут дожди. В столице в среду небольшой дождь.

5 октября в основном будет сухая погода. В целом 6, 7 и 8 октября очередные атмосферные фронты начнут колебаться по нашей территории (кроме южной части), поэтому дождей станет больше.

"В пятницу, субботу и воскресенье сезон напомнит о себе типичной осенней погодой - в Киеве будет сыро, периодически будут идти дожди, похолодает до +9 +13 градусов и еще будет завивать порывистый ветер. В ночь на понедельник, на 9 октября, в Киеве есть вероятность заморозков", - отметила Диденко.

В то же время, синоптик прогнозирует, что с 10 октября в Украину придет очередная волна очень теплой погоды.

Напомним, что сегодня, 2 октября, ожидаются дожди на востоке и северо-востоке Украины. В частности, в западных областях местами туман.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.