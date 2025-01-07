В Украину идет значительное потепление: какой будет погода 8 января

По ее данным, 8-го января столбики термометров в течение дня будут колебаться в пределах от +4 до +9 градусов, а на западе местами от +9 до +11 градусов. Что касается центральных областей ожидается от +7 до +12 градусов, а в южной части ожидаются от +9 до +14 градусов.

Также завтра будет ветер будет с юго-запада, порывистым, порой даже сильным. Ближайшей ночью пройдут дожди в западных областях, ближе к Карпатам - с мокрым снегом.

Синоптик отметила, что днем в среду в Украине преимущественно сухо, осадки вероятны только в Карпатах. А уже вечером 8-го января ожидается дождь, местами с мокрым снегом на западе и севере Украины.

Погода 8 января в Киеве

В Киеве в среду будет тепло. Ночью от +2 до +4 градусов, а днем от +5 до +7 градусов.

Большая часть суток 8-го января - без осадков, только завтра вечером пройдет в столице дождь. Ветер юго-западный, умеренный.

Диденко отметила, что в период 9-10 января в Украине также удержится теплая погода, а с 11-го января к нам придет похолодание. Оно не будет сильным, ночью до небольших "минусов", а в дневные часы от 2 мороза до 3 тепла.