В Украину идет затяжное похолодание с дождями: синоптик дала прогноз на 13 мая

По ее данным, завтра максимальная температура воздуха составит в течение дня от +14 до +17 градусов. При этом на Харьковщине, Сумщине и Черниговщине ожидается до +12 градусов.

Ночи также будут холодными, от +2 до +7 градусов.

"Счастье в этом синоптическом случае, что практически повсюду будет преобладать облачная погода с периодическими дождями, поэтому именно облака и повышенная влажность воздуха будут мешать заморозкам прорваться к нам", - написала Диденко.

Также завтра ожидаются дожди, а в Карпатах с мокрым снегом, только на юго-востоке Украины без существенных осадков.

Погода в Киеве

В Киеве завтра предполагается дождь. Температура ночью ожидается от +3 до +6 градусов, а днем от +12 до +14 градусов.