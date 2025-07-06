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В Украину идет похолодание: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Воскресенье 06 июля 2025 07:00
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В Украину идет похолодание: синоптики предупредили о резкой смене погоды Фото: синоптики предупредили о резкой смене погоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая погода с резкими изменениями атмосферного давления, ветра и температур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что с 5 по 7 июля погодные условия будут существенно отличаться в зависимости от региона.

5 июля через территорию Украины пройдет холодный атмосферный фронт с северо-запада на юго-восток. Из-за этого возможно снижение температуры, дожди и усиление ветра.

В течение 6-7 июля будет преобладать влияние области высокого давления, что принесет более спокойную и сухую погоду.

Ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Ветер слабый, переменных направлений. Ночью температура будет колебаться от 11 до 16 градусов, на юге немного теплее - до 20°.

В Украину идет похолодание: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Днем воздух прогреется до 25-30°, на Закарпатье и юге местами до 33°, на северо-востоке - прохладнее, 21-26°.

Однако уже днем 7 июля новый атмосферный фронт охватит западные области, а также Винницкую, Житомирскую и Киевскую, снова вызывая осадки и изменения температуры.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на второй и самый жаркий месяц лета.

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