RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украину идет волна потепления, но без дождей не обойдется

Сентябрь продолжает радовать украинцев теплой погодой (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшее время температура воздуха в большинстве областей Украины может несколько повыситься. Однако в некоторых регионах возможны дожди.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Как долго продлится потепление

По словам эксперта, температурные показатели в Украине могут немного, на несколько дней, повыситься.

"Потому что у нас с завтрашнего дня (вторника, 24 сентября, - Ред.) будет меняться направление ветра. Если сейчас преобладает северное, северо-восточное, то будет преобладать южное, юго-восточное. Соответственно, из южных широт поступит немного теплее воздушная масса", - объяснила синоптик.

В то же время, учитывая третью декаду сентября, ночи уже ощутимо прохладнее.

"В целом дневная температура в ближайшие дни у нас будет в пределах 20-27 градусов выше нуля (лишь в Карпатах ночью 4-9°C, днем 15-19°C). Ночная температура по Украине в большинстве областей - в пределах 7-14°C. В южной части - даже до 17°C в ночные часы", - уточнила Птуха.

Где именно и когда возможны осадки

Специалист рассказала, что в течение следующих трех суток в большинстве областей Украины осадков не ожидается. В то же время возможны осадки в Крыму и частично - в западных областях.

"Длительный бездождевой период обеспечивает нам антициклон - поле высокого давления - с северо-востока сейчас. В дальнейшем - на этой неделе - оно смещается в восточном направлении... В то же время над Европой сейчас снова бурлит, скажем так, поле низкого давления. Там - циклоны с атмосферными фронтами. Поэтому у нас западные области они и будут немного затрагивать", - объяснила синоптик.

Она добавила, что в Украине большинство территорий "все-таки остаются между этими двумя барическими образованиями".

"Соответственно, Левобережье - стабильно без осадков и даже больше солнечных прояснений. С запада - немного облачности и дождей. В течение 25-26 сентября в западных областях... фронты будут немножко доставать эти регионы. В четверг, 26 сентября, возможно, еще местами достанут Житомирскую, Киевскую и Винницкую области... Преимущественно, опять же, если говорить о Киевщине, это - западные районы правобережья, скажем так", - отметила синоптик.

Она уточнила, что речь идет о небольших кратковременных дождях. Хотя кое-где даже "могут быть грозы при таком температурном фоне".

В заключение эксперт предупредила украинцев об усилении ветра "со среды, четверга, пятницы (25-27 сентября, - Ред.)".

"Немножко будет более ощутимым, поскольку как раз таки мы на грани противостояния этих двух барических образований. Но ветер - юго-восточного направления", - подытожила Птуха.

Непогода в Европе

Напомним, в течение субботы (14 сентября) и воскресенья (15 сентября) по странам центральной и кое-где восточной Европы прошлась волна непогоды, которая принесла с собой сильные ливни и, как следствие, масштабные наводнения.

В Австрии, кроме этого, выпал снег, являющийся необычным явлением для сентября (в Нижней Австрии из-за снегопадов объявили даже чрезвычайное положение).

Больше всего из-за непогоды пострадали и понесли ущерб Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия. Некоторые населенные пункты там оказались полностью под водой. По меньшей мере, 8 человек погибли. Есть пострадавшие и пропавшие без вести.

Читайте также, угрожает ли Украине наводнение, затопившее Европу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеНепогода в УкраинеМетеоролог