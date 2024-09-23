В Украину идет волна потепления, но без дождей не обойдется

Как долго продлится потепление

По словам эксперта, температурные показатели в Украине могут немного, на несколько дней, повыситься.

"Потому что у нас с завтрашнего дня (вторника, 24 сентября, - Ред.) будет меняться направление ветра. Если сейчас преобладает северное, северо-восточное, то будет преобладать южное, юго-восточное. Соответственно, из южных широт поступит немного теплее воздушная масса", - объяснила синоптик.

В то же время, учитывая третью декаду сентября, ночи уже ощутимо прохладнее.

"В целом дневная температура в ближайшие дни у нас будет в пределах 20-27 градусов выше нуля (лишь в Карпатах ночью 4-9°C, днем 15-19°C). Ночная температура по Украине в большинстве областей - в пределах 7-14°C. В южной части - даже до 17°C в ночные часы", - уточнила Птуха.

Где именно и когда возможны осадки

Специалист рассказала, что в течение следующих трех суток в большинстве областей Украины осадков не ожидается. В то же время возможны осадки в Крыму и частично - в западных областях.

"Длительный бездождевой период обеспечивает нам антициклон - поле высокого давления - с северо-востока сейчас. В дальнейшем - на этой неделе - оно смещается в восточном направлении... В то же время над Европой сейчас снова бурлит, скажем так, поле низкого давления. Там - циклоны с атмосферными фронтами. Поэтому у нас западные области они и будут немного затрагивать", - объяснила синоптик.

Она добавила, что в Украине большинство территорий "все-таки остаются между этими двумя барическими образованиями".

"Соответственно, Левобережье - стабильно без осадков и даже больше солнечных прояснений. С запада - немного облачности и дождей. В течение 25-26 сентября в западных областях... фронты будут немножко доставать эти регионы. В четверг, 26 сентября, возможно, еще местами достанут Житомирскую, Киевскую и Винницкую области... Преимущественно, опять же, если говорить о Киевщине, это - западные районы правобережья, скажем так", - отметила синоптик.

Она уточнила, что речь идет о небольших кратковременных дождях. Хотя кое-где даже "могут быть грозы при таком температурном фоне".

В заключение эксперт предупредила украинцев об усилении ветра "со среды, четверга, пятницы (25-27 сентября, - Ред.)".

"Немножко будет более ощутимым, поскольку как раз таки мы на грани противостояния этих двух барических образований. Но ветер - юго-восточного направления", - подытожила Птуха.