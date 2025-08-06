Украину ночью атаковали десятки дронов: сколько сбила ПВО и есть ли попадания

Обстрел Украины

Утром 6 августа россияне нанесли по меньшей мере четыре удара по базе отдыха в Запорожском районе. Предварительно, оккупанты атаковали ФАБами.

Известно, что два человека погибли, еще 12 человек получили ранения. Среди пострадавших - четверо детей.

Также этой ночью армия РФ нанесла удар дронами по Измаильскому району Одесской области. Под удар попали объекты газовой инфраструктуры, поэтому вспыхнул пожар, который видели в Румынии.

По состоянию на утро известно, что огонь полностью уничтожил производственное оборудование. Из-за повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов.