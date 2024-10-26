В Украину отправили партию бронетранспортеров LAV (фото)

Напомним, что о планах передачи этих машин стало известно еще в сентябре 2024 года.

Тогда Премьер Канады Джастин Трюдо во время визита президента Владимира Зеленского в сентябре 2023 заявил, что Оттава в течение трех лет инвестирует 650 млн долларов, чтобы предоставить Украине 50 бронированных машин собственного производства.

Первые 10 из 50 бронетранспортеров ACSV 8х8 от Канады Украина должна была получить этим летом.

Но сначала машины были отправлены в Германию, чтобы украинские экипажи могли пройти на них учения.

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