Украину в четвертый раз за день накрыла волна воздушных тревог

Как сообщили в Воздушных силах, сигнал тревоги объявлен в связи с ракетной угрозой.

Заметим – это уже четвертая масштабная воздушная тревога за сутки. Жителей Украины просят сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

По состоянию на 19:50 воздушная тревога объявлена в центральных, южных, восточных и северных областях. Как сообщают мониторинговые каналы – в центральных и восточных областях возможна ракетная опасность.

Обновлено в 20:02.

В Киеве було объявлено отбой воздушной тревоги. Отбои также объявили и в южных областях страны.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, что страна-агрессор часто атакует мирные города Украины с воздуха. Так, в эту ночь враг цинично атаковал гражданские объекты в Харькове дронами "Шахед".

Добавим, что вчера оккупанты попали ракетами "Искандер" по техникуму и жилой 9-этажке в Кривом Роге. В результате более 80 человек пострадали, а еще 6 погибли. Подробности этой атаки можно узнать в нашем материале по ссылке.

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