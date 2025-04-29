Украину и Молдову могут "разделить" на пути в ЕС, - еврокомиссар назвала причину

Европейский союз (ЕС) может отделить евроинтеграцию Украины и Молдовы из-за того, что Венгрия препятствует переговорам с Киевом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еврокомиссара по вопросам расширения Марту Кос в интервью "Радио Свобода".
Как пояснила Кос, она не исключает "отделения" Украины и Молдовы на пути к вступлению в ЕС уже в июне, когда в Брюсселе будут приниматься новые решения по расширению.
Она добавила, что против вступления Молдовы не выступает ни одна страна-член ЕС. В случае с Украиной, сопротивление оказывает только Будапешт.
"Радио Свобода" добавляет, что Молдова и Украина вместе продвигались на пути в ЕС, в связи с чем их рассматривали как тандем. Несмотря на то, что в прошлом году члены ЕС одобрили начало переговоров с обеими странами, до сих пор ни одного раздела диалога еще не было открыто.
В частности Кос считает, что Молдова может стать членом ЕС уже до конца ее мандата, в 2029-м.
"Молдова действительно является образцовым учеником во всей группе. Они действительно чувствуют этот исторический момент", - пояснила она.
Еврокомиссар добавила, что Украина, в свою очередь, также сделала достаточно. В то же время Венгрия политизирует процесс вступления страны и выдвинула много пунктов для переговоров. Киев готов выполнить их, но Будапешту "этого недостаточно".
Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз в феврале 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России. В июне 2022 года Европейский Совет предоставил Украине статус кандидата на вступление.
В ноябре 2023 года Европейская комиссия рекомендовала Совету Европейского союза начать процесс переговоров об интеграции Украины. Переговоры начались 25 июня 2024-го в Люксембурге.
Тем временем Венгрия организовала опрос об отношении граждан к членству Украины в Европейском Союзе.
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