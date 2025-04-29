Украину и Молдову могут "разделить" на пути в ЕС, - еврокомиссар назвала причину

Как пояснила Кос, она не исключает "отделения" Украины и Молдовы на пути к вступлению в ЕС уже в июне, когда в Брюсселе будут приниматься новые решения по расширению.

Она добавила, что против вступления Молдовы не выступает ни одна страна-член ЕС. В случае с Украиной, сопротивление оказывает только Будапешт.

"Радио Свобода" добавляет, что Молдова и Украина вместе продвигались на пути в ЕС, в связи с чем их рассматривали как тандем. Несмотря на то, что в прошлом году члены ЕС одобрили начало переговоров с обеими странами, до сих пор ни одного раздела диалога еще не было открыто.

В частности Кос считает, что Молдова может стать членом ЕС уже до конца ее мандата, в 2029-м.

"Молдова действительно является образцовым учеником во всей группе. Они действительно чувствуют этот исторический момент", - пояснила она.

Еврокомиссар добавила, что Украина, в свою очередь, также сделала достаточно. В то же время Венгрия политизирует процесс вступления страны и выдвинула много пунктов для переговоров. Киев готов выполнить их, но Будапешту "этого недостаточно".