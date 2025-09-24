RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Украину разделили дожди и жара: прогноз на 24 сентября

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 24 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 24-го сентября, дожди сместятся, осадки возможны на севере Украины и местами в центральных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

"Температура воздуха за атмосферным фронтом завтра начнет снижаться и в дневные часы составит лишь +12+16 градусов. Даже не верится", - говорится в прогнозе Диденко.

В среду теплая погода еще удержится на юге, востоке и местами в центральных областях - +20+27 градусов, на Луганщине до +29 градусов. Однако 25 сентября похолодает и там.

В Киеве сегодня резко похолодает - увеличится облачность, местами пройдет дождь, дневная температура воздуха снизится до +15 градусов.

Синоптик также уточнила, что 25-го сентября прояснится небо на севере, а 26-27 сентября практически вся территория Украины окажется под влиянием сухого ясного и холодного антициклона с северо-запада Европы.

Ночью 25-го сентября на севере, в ночные часы 26, 27 сентября на севере, западе, в центральной части и на востоке Украины есть вероятность заморозков.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине