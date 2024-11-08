Украину в этом году покинут полмиллиона человек: НБУ назвал причины

Продолжительная война и значительный дефицит электроэнергии будут обуславливать продолжение внешней миграции. Украину в этом году покинут 500 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (октябрь 2024 года).

"Летом 2024 года реализовался риск большего оттока мигрантов за границу, чем предполагалось ранее, в результате очень сложной энергетической ситуации", - говорится в обзоре.

Поэтому предположение о чистом оттоке внешних мигрантов в 2024 году ухудшено по сравнению с предыдущими оценками (до около 500 тыс. человек). В июле НБУ ожидал 400 тысяч.

В то же время больший отток в текущем году означает сокращение количества планирующих и имеющих возможность уехать, поэтому в 2025 году отток мигрантов предполагается меньше, чем ранее предполагалось (около 200 тыс. по сравнению с 300 тыс., которые НБУ ожидал в июле).

Как и раньше, ожидается, что чистый возврат мигрантов в Украину начнется в 2026 году, однако из-за адаптации на новом месте и постепенности нормализации экономических условий в Украине возвращение будет несколько меньше, чем ожидалось ранее (около 200 тыс. человек). В июле НБУ предполагал возвращение 400 тыс. человек.

Усиление рисков

"Риски большего оттока мигрантов за границу и меньшего их возвращения до сих пор преобладают. Из-за длительной продолжительности пребывания украинцев за границей их адаптация в странах-реципиентах растет, что содержит риски как для их возвращения, так и дополнительного выезда тех, кто сейчас находится в Украине, с целью объединения семей за границей", - говорится в обзоре.

Это будет негативно влиять на предложение рабочей силы на рынке труда и сократит потенциальный потребительский спрос. Увеличение потребностей экономики в квалифицированной рабочей силе приведет к дальнейшему усилению диспропорций на рынке труда и будет стимулировать рост зарплат выше роста производительности в отдельных секторах, отметили в НБУ.

Беженцы в Европе

Напомним, в течение 2023 года количество беженцев из Украины увеличилось примерно на 200 тысяч человек.

По данным ООН, количество украинских мигрантов на протяжении ІІІ квартала возросло почти на 200 тыс., рост продолжался и в начале IV квартала - до почти 6,8 млн человек по состоянию на середину октября 2024 года.